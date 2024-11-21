PlayStation 5 Pro разочаровал, но стали известны сроки релиза PlayStation 6

Опубликовано 21 ноября 2024, 21:421 мин.
PlayStation 5 Pro разочаровал, но стали известны сроки релиза PlayStation 6Когда может появиться консоль нового поколения от Sony
После недавнего выпуска PlayStation 5 Pro уже появились предположения о следующей крупной консоли Sony — PlayStation 6. Несмотря на то что PS5 Pro предлагает некоторые улучшения в графике и трассировке лучей, ее ценник в 699 долларов и объективно скромные обновления заставили многих геймеров задуматься о следующем поколении.
Первые признаки указывают на возможный выход PS6 в конце 2026 года или позже, тесно связанный с грядущей архитектурой графических процессоров uDNA от AMD. AMD планирует начать производство uDNA во втором квартале 2026 года, заменив ими текущую линейку RDNA 4. Ожидается, что эта архитектура, объединяющая GPU для игровых и рабочих станций, сыграет важную роль в PS6, обеспечив более плавный переход от одного поколения к другому, пишут СМИ.
Опора Sony на достижения AMD обеспечивает обратную совместимость и позволяет избежать серьезных изменений в аппаратных экосистемах. Помимо улучшений GPU, PS6, скорее всего, будет оснащена современными процессорами на базе архитектур AMD Zen 4 или Zen 5.