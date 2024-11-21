PlayStation 5 Pro разочаровал, но стали известны сроки релиза PlayStation 6

Первые признаки указывают на возможный выход PS6 в конце 2026 года или позже, тесно связанный с грядущей архитектурой графических процессоров uDNA от AMD. AMD планирует начать производство uDNA во втором квартале 2026 года, заменив ими текущую линейку RDNA 4. Ожидается, что эта архитектура, объединяющая GPU для игровых и рабочих станций, сыграет важную роль в PS6, обеспечив более плавный переход от одного поколения к другому, пишут СМИ.

Опора Sony на достижения AMD обеспечивает обратную совместимость и позволяет избежать серьезных изменений в аппаратных экосистемах. Помимо улучшений GPU, PS6, скорее всего, будет оснащена современными процессорами на базе архитектур AMD Zen 4 или Zen 5.