Playstation 5 Pro станет мощнее в три раза и выйдет к концу 2024 года

Утечка технического документа намекнула на неплохой скачок в производительности. Предполагаемый графический процессор PS5 Pro может похвастаться вычислительной мощностью в 67 терафлопс, что примерно втрое превышает возможности нынешней PS5. Это означает потенциальное повышение производительности рендеринга на 45% и увеличение возможностей трассировки лучей в 3 раза, а в некоторых случаях даже превышение этого показателя.

Утечки также раскрывают функцию под названием PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Эта технология, по слухам, использует возможности машинного обучения для повышения качества изображений, подобно DLSS от Nvidia и FSR от AMD. PSSR способна обеспечить разрешения до 8K в играх.

Хотя Moore’s Law is Dead не имеет безупречного послужного списка для утечек, данные Хендерсона придают заявлениям значительный вес. По его словам, внутренние студии Sony тестируют девкиты PS5 Pro с сентября 2023 года, а доступ для сторонних разработчиков был открыт в январе 2024 года. Эти данные согласуются с прошлогодним отчетом Хендерсона, в котором говорилось о дате выхода PS5 Pro в ноябре 2024 года.