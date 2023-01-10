PlayStation 5 временно продают дешевле, чем PlayStation 4

Но даже с учётом доставки (4559 рублей) получается дешевле, чем PlayStation 4 Slim на Яндекс.Маркете (59 990). Microless — это магазин из ОАЭ, поэтому доставка тут недешёвая. Отметим, что все скидки проверены только на момент публикации заметки.