PlayStation 5 временно продают дешевле, чем PlayStation 4

19:54, 10 января 2023
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PlayStation 5 временно продают дешевле, чем PlayStation 4Везти будут из ОАЭ
В интернет-магазине распродают международную версию Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль можно купить за 41 418 рублей вместо почти 54 тысяч рублей без учёта доставки.
Фото: Unsplash
Но даже с учётом доставки (4559 рублей) получается дешевле, чем PlayStation 4 Slim на Яндекс.Маркете (59 990). Microless — это магазин из ОАЭ, поэтому доставка тут недешёвая. Отметим, что все скидки проверены только на момент публикации заметки.
PlayStation 5 — последняя консоль Sony. Компания сейчас ею активно занимается, и приставка будет актуальная ещё многие годы.