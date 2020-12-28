Игры
Сегодня 15:37
PlayStation 5 выпустили в версии с 20 килограммами чистого золота
В единственном экземпляре
Российская компания Caviar представила особую лимитированную версию консоли PlayStation 5. Она содержит около 20 килограммов золота. Это, пожалуй, самая дорогая PS5, которую можно купить.
PlayStation 5 Limited Edition полностью покрыта 18-каратным золотом. Контроллер для консоли тоже получил соответствующую версию с крокодиловой кожей и золотыми вставками. Всего в PS5 используются 8 золотых пластин. Покрытие выполнено в интересной форме, придаёт ещё больше объёма и без того большой консоли. Сама Caviar называет свою PS5 «золотым камнем» (Golden Rock).
Caviar пока не назвала цену лимитированной версии консоли. Известно, что она будет выпущена в единственном экземпляре. Журналисты предположили, исходя из стоимости золота, что устройство будет стоит не меньше 1,5 млн евро (около 135 млн рублей).