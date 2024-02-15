Playstation 6 на пороге: игровая консоль PS5 вступила в «последнюю стадию» жизни

Playstation 6 на пороге: игровая консоль PS5 вступила в «последнюю стадию» жизниВ этом году, кстати, игр по основным франшизам можно не ждать
Sony теперь рассчитывает продать 21 миллион консолей PS5 вместо ранее прогнозируемых 25 миллионов. Несмотря на рост продаж в третьем квартале, они не оправдали прогнозов, несмотря на такие крупные релизы, как Spider-Man 2. К тому же теперь, по мере взросления консоли, Sony будет уделять больше внимания «рентабельности», чем продажам. То, что PS5 вступает в «последнюю стадию», может открыть дорогу для нового оборудования, в том числе к скорому анонсу Playstation 6.
Пока ходят слухи о новом аппаратном обеспечении, компания хранит молчание о своих планах на будущее. Учитывая, что Microsoft и Nintendo (тоже по слухам) готовятся к новым релизам, Sony необходимо тщательно продумать стратегию, чтобы сохранить свои лидирующие позиции на рынке консолей.