Playstation 6 на пороге: игровая консоль PS5 вступила в «последнюю стадию» жизни

В этом году, кстати, игр по основным франшизам можно не ждать

Sony пересмотрела прогноз продаж PS5 на 2023 финансовый год в сторону уменьшения на 4 миллиона единиц, ссылаясь на то, что консоль вступила в «последнюю стадию своего жизненного цикла».