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Игры
Опубликовано 15 февраля 2024, 14:08
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Playstation 6 на пороге: игровая консоль PS5 вступила в «последнюю стадию» жизни

В этом году, кстати, игр по основным франшизам можно не ждать
Sony пересмотрела прогноз продаж PS5 на 2023 финансовый год в сторону уменьшения на 4 миллиона единиц, ссылаясь на то, что консоль вступила в «последнюю стадию своего жизненного цикла».

Sony теперь рассчитывает продать 21 миллион консолей PS5 вместо ранее прогнозируемых 25 миллионов. Несмотря на рост продаж в третьем квартале, они не оправдали прогнозов, несмотря на такие крупные релизы, как Spider-Man 2. К тому же теперь, по мере взросления консоли, Sony будет уделять больше внимания «рентабельности», чем продажам. То, что PS5 вступает в «последнюю стадию», может открыть дорогу для нового оборудования, в том числе к скорому анонсу Playstation 6.

Пока ходят слухи о новом аппаратном обеспечении, компания хранит молчание о своих планах на будущее. Учитывая, что Microsoft и Nintendo (тоже по слухам) готовятся к новым релизам, Sony необходимо тщательно продумать стратегию, чтобы сохранить свои лидирующие позиции на рынке консолей.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#консоль
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#игры
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#PLAYSTATION