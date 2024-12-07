PlayStation договорилась об эксклюзивности GTA, потому что «боялась» Xbox

В то время еще не было ясно, что GTA III станет таким хитом, каким она является сегодня. Были сомнения насчет нового формата 3D с открытым миром. Но сделка также была выгодна Take-Two, поскольку они получили скидку на роялти, пишут СМИ.

Если GTA III, Vice City и San Andreas некоторое время были эксклюзивом для PlayStation, то последующие игры GTA, такие как GTA IV и GTA V, выходили одновременно на PlayStation и Xbox.

Об эксклюзивности грядущей GTA VI известно только то, что «ПК-бояре» не получат игру в первое время.