PlayStation и AMD объединились для внедрения ИИ в игры

У проекта две цели. Во-первых, Sony и AMD стремятся создать лучшую архитектуру для ML, в частности для нейронных сетей CNN, используемых в игровой графике. Во-вторых, они будут работать над созданием высококачественных CNN, чтобы улучшить «визуальное восприятие».

Серни подчеркнул, что эта технология не ограничится PlayStation. Project Amethyst будет поддерживать ML на консолях, ПК и в облаке. Однако игрокам не стоит ожидать немедленных результатов. Поскольку разработка новых консолей занимает несколько лет, эти усовершенствования могут появиться в будущих устройствах, таких как PlayStation 6.

Пока же компании закладывают основу.