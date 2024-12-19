PlayStation и AMD объединились для внедрения ИИ в игры

Опубликовано 19 декабря 2024, 13:111 мин.
PlayStation и AMD объединились для внедрения ИИ в игрыСотрудничают в области игровых технологий
Sony и AMD вместе решили развивать игровые решения на основе ИИ для всех платформ. О сотрудничестве, получившем название Project Amethyst, объявил архитектор PlayStation 5 Марк Серни, который назвал его многолетней работой по развитию машинного обучения (ML) в играх.
У проекта две цели. Во-первых, Sony и AMD стремятся создать лучшую архитектуру для ML, в частности для нейронных сетей CNN, используемых в игровой графике. Во-вторых, они будут работать над созданием высококачественных CNN, чтобы улучшить «визуальное восприятие».
Серни подчеркнул, что эта технология не ограничится PlayStation. Project Amethyst будет поддерживать ML на консолях, ПК и в облаке. Однако игрокам не стоит ожидать немедленных результатов. Поскольку разработка новых консолей занимает несколько лет, эти усовершенствования могут появиться в будущих устройствах, таких как PlayStation 6.
Пока же компании закладывают основу.