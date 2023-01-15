PlayStation или Xbox: что россияне любят больше

Пользователи сервиса чаще всего покупают игры для консолей PlayStation, спрос на игры для Xbox ниже почти в семь раз. Диски с FIFA 23 стали самыми популярными для консоли Microsoft в 2022 году, а для PlayStation — GTA V.

В Ozon отмечают, что Xbox смог существенно нарастить долю по штучным продажам — она составляет почти 40% от общего числа проданных консолей. В пресс-службе интернет-магазина считают, что это произошло из-за Xbox Series X, которая летом стала доступна на площадке по предзаказу и успешно навязала конкуренцию PlayStation 5.

Nintendo Switch оказалась третьей по популярности среди российских игроков. Продажи консоли и игр для неё выросли почти в два раза по сравнению с 2021 годом.