PlayStation начала блокировать турецкие аккаунты россиян: правда или вымысел

PlayStation начала блокировать турецкие аккаунты россиян: правда или вымыселЧтобы точно понять, нужен официальный комментарий
Россияне, владеющие турецкими учетными записями PlayStation, сообщили о внезапной блокировке аккаунтов, согласно сообщениям на различных тематических Telegram-каналах и 4pda.
По некоторым данным, блокировке могут быть подвержены те, кто использует практику совместного использования аккаунтов с друзьями. Подобные сообщения о блокировке учетных записей также появились на сайте 4pda.
Причины блокировки остаются неясными, при этом, как сообщается, затронуты различные учетные записи, включая приобретенные и отдельно созданные пользователями.
Техническая поддержка PlayStation пока не прокомментировала этот вопрос. Да и сами случаи, если честно, не так часты. Продолжаем следить за ситуацией.
В марте 2022 года компания Sony ушла с российского рынка. В результате многие российские игроки теперь регистрируют новые аккаунты в других регионах, в том числе в Турции, где игры и подписки стоят дешевле, а игры часто доступны на русском языке.