PlayStation начала блокировать турецкие аккаунты россиян: правда или вымысел

По некоторым данным, блокировке могут быть подвержены те, кто использует практику совместного использования аккаунтов с друзьями. Подобные сообщения о блокировке учетных записей также появились на сайте 4pda.

Причины блокировки остаются неясными, при этом, как сообщается, затронуты различные учетные записи, включая приобретенные и отдельно созданные пользователями.

Техническая поддержка PlayStation пока не прокомментировала этот вопрос. Да и сами случаи, если честно, не так часты. Продолжаем следить за ситуацией.

В марте 2022 года компания Sony ушла с российского рынка. В результате многие российские игроки теперь регистрируют новые аккаунты в других регионах, в том числе в Турции, где игры и подписки стоят дешевле, а игры часто доступны на русском языке.