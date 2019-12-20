Игры
Сегодня 14:02
PlayStation объявил новогодние скидки до 70%
На новые и популярные игры
PlayStation Store объявил скидки до 70% в рамках Новогодней распродажи. С большой выгодой можно купить новую и нашумевшую Death Stranding, футбольный симулятор FIFA 20 и свежую Star Wars Jedi: Fallen Order.
Death Stranding, в шутку прозванный симулятором ходьбы, получил 35-процентную скидку и стоит теперь 2899 рублей вместо 4499.
FIFA 20 потеряла более чем половину стоимости. Купить её можно за 1999 рублей вместо 4499 рублей.
Человек-Паук тоже получил существенную скидку — будет стоить 1199 рублей вместо 2599.
Star Wars Jedi: Fallen Order продаётся за 2899 рублей вместо 4499.
А известный файтинг Mortal Kombat 11 всего за 1599 рублей вместо 3999.
Акция на эти игры продлится с 20 декабря по 6 января. До 17 января действуют предложения на другие тайтлы. 3 января распродажа будет расширена. Ознакомиться с полным списком игр можно по этой ссылке.