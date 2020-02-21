PlayStation объявил распродажу игр в честь Дня защитника Отечества

Так PlayStation Россия решил поздравить всех мужчин с праздником. Акция началась сегодня, 21 февраля, и продлится до 24 февраля.

В распродаже, как мы уже упоминали, участвует Death Stranding, вышедшая в ноябре 2019 года. Её можно купить за 2299 рублей вместо 4499.