Игры
Сегодня 16:09
PlayStation объявил распродажу игр в честь Дня защитника Отечества
Death Stranding по половине стоимости!
Цифровой магазин PlayStation объявил распродажу игр в честь Дня защитника Отечества. Со скидкой почти в 50% можно купить новую Death Stranding.
Так PlayStation Россия решил поздравить всех мужчин с праздником. Акция началась сегодня, 21 февраля, и продлится до 24 февраля.
В распродаже, как мы уже упоминали, участвует Death Stranding, вышедшая в ноябре 2019 года. Её можно купить за 2299 рублей вместо 4499.
C 54-процентной скидкой продаётся цифровое расширенное издание Days Gone. Стоит оно теперь 2299 рублей вместо 5099.
Половину стоимость также скинула FIFA 20. Приобрести её можно за 1999 рублей вместо 4499.
Кроме того, среди предложений акции можно найти Red Dead Redemption 2: Special Edition за 1999 рублей вместо 4999.
Остальные предложения можно посмотреть по этой ссылке.