Игры
Сегодня в 15:26
PlayStation объявил распродажу со скидками до 70%
И игры, и контроллеры
Бренд PlayStation объявил о начале масштабной распродажи со скидками до 70%. Она продлится до 8 марта. Акция распространяется на игры, контроллеры, гарнитуры и другие аксессуары.
Например, нашумевшую игру «Одни из нас: Часть II» можно купить за 2599 рублей. «Призрак Цусимы» оценён в 1999 рублей. Другая известная игра Death Stranding доступна за 1499 рублей. «Человек-Паук. Издание “Игра года”» можно купить за 1499 рублей.
Также до 28 февраля DUALSHOCK 4 можно приобрести за 3499 рублей. А зарядная станция для контроллера стоит теперь 1999 рублей.
Игры и аксессуары доступны для приобретения в магазинах партнёров. Список можно посмотреть на странице акции по этой ссылке.