PlayStation объявил распродажу со скидками до 70%

Также до 28 февраля DUALSHOCK 4 можно приобрести за 3499 рублей. А зарядная станция для контроллера стоит теперь 1999 рублей.

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