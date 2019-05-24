PlayStation объявил скидки до 70% на игры

Одно из самых интересных предложений от PlayStation Store — комплект Madden NFL 19 и FIFA 19 всего за 1999 рублей вместо прежних 4999.
Также за небольшую сумму (1799 рублей) можно приобрести трилогию «История» в FIFA. Сама по себе FIFA 19 обойдётся в 1499 рублей (вместо 3999). Прошлогодний шутер Battlefield V можно урвать меньше, чем за половину цены — за 1799 рублей (было 3999).
Культовая игра для людей с синдромом Бога и не только — The Sims 4 потеряла в цене почти 68% и стоит теперь 899 рублей. К ней также по заманчивым ценам продаются различные дополнения: «Кошки и собаки», «Жизнь в городе» и т.д.
Приключенческая игра про побег из тюрьмы A Way Out обойдётся в 1199 рублей (вместо 1799).
Распродажа продлится не так долго — до 28 мая.