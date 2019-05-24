PlayStation объявил скидки до 70% на игры

Культовая игра для людей с синдромом Бога и не только — The Sims 4 потеряла в цене почти 68% и стоит теперь 899 рублей. К ней также по заманчивым ценам продаются различные дополнения: «Кошки и собаки», «Жизнь в городе» и т.д.