PlayStation продаёт игры и консоли со скидками до 70%

Новогодняя распродажа началась сегодня, 16 декабря, и продлится до 5 января. Консоли PlayStation продаются со скидками в различных комплектах. Например, набор из PlayStation 4 на 1 ТБ и трёх игр GTA V, Days Gone, Horizon Zero Dawn, а также ваучера Fortnite обойдётся в 22 999 рублей вместо 26 999.

Комплект из PlayStation 4 Pro на 1 ТБ, беспроводного контроллера Dualshock 4, кодов ваучера на получение эксклюзивных материалов Fortnite стоит 29 999 рублей вместо 33 999.

Заметно подешевел стартовый набор PS VR, в который входит гарнитура PS VR, PlayStation Camera и PlayStation VR Worlds. Стоимость этого всего снизилась до 15 999 рублей (было 22 999). Геймпады разного цвета стоят меньше на тысячу рублей.

Что касается игр, то скидки получили, например, Marvel’s Spider-man (1999 рублей), Death Stranding (3199 рублей) и God of War (999 рублей).

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.