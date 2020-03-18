Игры
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PlayStation распродаёт более 350 игр со скидками
До 2 апреля
Бренд PlayStation распродаёт в своём магазине более 350 игр со скидками. Можно купить Far Cry 5, Watch Dogs 2 и Resident Evil 2.
В PS Store уже появилась страница распродажи «Мега Март», на которой можно посмотреть все предложения.
Например, «Ведьмак 3: Дикая Охота» стоит в рамках акции 649 рублей вместо 1799.
Far Cry 5 отдают с 77-процентной скидкой за 899 рублей.
Watch Dogs 2 Deluxe Edition стоит 1199 рублей вместо 4599.
А Resident Evil 2 Deluxe Edition — 1499 рублей вместо 2899.
Распродажа продлится до 2 апреля. Кроме того, в магазине бренда проходят акции и «Игры до 1500 рублей» и «Игры до 720 рублей».