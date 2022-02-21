PlayStation распродаёт игры с большими скидками в честь Дня защитника Отечества

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PlayStation распродаёт игры с большими скидками в честь Дня защитника ОтечестваДо 2 марта
В онлайн-магазине PlayStation Store началась распродажа ко Дню защитника Отечества. С 16 февраля по 2 марта на игры будут действовать скидки до 70%.
В акции участвует «Ведьмак 3: Дикая Охота» со скидкой 80%. Его можно купить за 520 рублей вместо 2599 рублей.
Также можно купить по выгодной цене Hitman 3 — за 2000 рублей вместо 4999 рублей. Скидка составляет 60%.
Помимо этого, в распродаже участвует и новинка Resident Evil Village. Стоит тоже 2000 рублей вместо 4999 рублей.
Для покупки доступно и Ultimate Edition Red Dead Redemption 2. Скидка составляет 65%. Игру можно купить за 2065 рублей вместо 5899 рублей.
Остальные предложения можно посмотреть по этой ссылке.