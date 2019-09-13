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Сегодня 15:57

PlayStation распродаёт лучшие игры со скидками до 70%

«Платиновые выходные» в официальном магазине
PlayStation Store объявил о начале акции «Платиновые выходные». В её рамках можно купить с огромными скидками лучшие AAA-игры, включая God of War, Days Gone, Red Dead Redemption 2 и «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Стоит отметить, что предложения актуальны только для подписчиков PS Plus.

Приключенческий боевик с элементами survival horror — Days Gone стоит теперь 2699 рублей вместо 4499.

Расширенное издание God of War можно приобрести за 1819 рублей вместо 2599.

Red Dead Redemption 2 — за 1999 рублей вместо 3999.

Metro Exodus получила 50-процентную скидку и стоит теперь 2049 рублей.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» в издании «Игра года» можно урвать со скидкой 70% всего за 779 рублей.

Остальные предложения можно посмотреть тут. Продлится акция до 16 сентября.

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