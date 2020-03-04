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PlayStation распродаёт популярные игры с большими скидками
Для обладателей подписки PS Plus — увеличенные скидки
PlayStation распродаёт в своём цифровом магазине популярные игры с большими скидками. Среди них есть Battlefield V, Mortal Kombat 11 и God of War.
В рамках акции обладатели подписки PS+ получат двойную скидку на многие предложения. Продлится распродажа до 19 марта.
Так God of War с дополнительной скидкой для владельцев PS+ стоит 809 рублей, а без неё — 1079 рублей. Первоначальная цена игры была равна 1349 рублям.
Battlefield V с максимальной скидкой оценена в 1049 рублей. Со стандартной скидкой игра стоит 2274 рубля вместо 3499.
Mortal Kombat 11 подписчики PS+ могут купить за 1599 рублей. Остальные — за 2799 рублей вместо 3999.
Все игры акции можно посмотреть по этой ссылке. Кроме того, в магазине стартовали распродажи «Игры до 1100 рублей» и «Игры до 360 рублей».