PlayStation распродаёт популярные игры с большими скидками

В рамках акции обладатели подписки PS+ получат двойную скидку на многие предложения. Продлится распродажа до 19 марта.

Так God of War с дополнительной скидкой для владельцев PS+ стоит 809 рублей, а без неё — 1079 рублей. Первоначальная цена игры была равна 1349 рублям.