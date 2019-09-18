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Игры
Сегодня 19:43

PlayStation устроила сразу несколько распродаж отличных игр

И классика PlayStation, и хиты от Ubisoft
В официальном магазине PlayStation проходит сразу несколько распродаж. Одна из них посвящена классике PS — Devil May Cry, GTA и пр. Вторая — играм от Ubisoft, а третья — японским хитам.

Вышеупомянутый Devil May Cry в издании HD стоит теперь 1299 рублей вместо 1799.

Grand Theft Auto: Vice City можно урвать за половину цены — за 539 рублей. По той же стоимости отдают Grand Theft Auto: San Andreas.

Разные части Resident Evil стоят примерно столько же.

В распродаже игр от Ubisoft нельзя не обратить внимание на серию Assassin’s Creed. Odyssey, например, отдают за 1799 рублей вместо 3999.

The Division 2 можно купить за 1999 рублей вместо 4499.

Far Cry New Dawn стоит 2099 вместо 2999.

Остальные предложения акций, а также хиты Японии можно посмотреть по этой ссылке.

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