PlayStation устроила сразу несколько распродаж отличных игр

Вышеупомянутый Devil May Cry в издании HD стоит теперь 1299 рублей вместо 1799.
Grand Theft Auto: Vice City можно урвать за половину цены — за 539 рублей. По той же стоимости отдают Grand Theft Auto: San Andreas.
Разные части Resident Evil стоят примерно столько же.
В распродаже игр от Ubisoft нельзя не обратить внимание на серию Assassin’s Creed. Odyssey, например, отдают за 1799 рублей вместо 3999.
The Division 2 можно купить за 1999 рублей вместо 4499.
Far Cry New Dawn стоит 2099 вместо 2999.
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