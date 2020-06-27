PlayStation в будущем позволит играть и смотреть стримы одновременно

Речь в патентной документации идёт о режиме «картинка в картинке». То есть экран, к которому подключена PlayStation будет разбиваться на секции с основным и дополнительным контентом. Между ними можно будет свободно переключаться с помощью кнопки PS на контроллере.

Например, пользователь сможет играть в игру и в то же самое время смотреть её прохождение на YouTube. Блок с дополнительным контентом можно будет перемещать по экрану.

Пока неясно, появится эта возможность в грядущей PlayStation 5 или же в более поздних консолях Sony.