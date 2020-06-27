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PlayStation в будущем позволит играть и смотреть стримы одновременно
Будет режим «картинка в картинке»
PlayStation в будущем позволит играть и смотреть стримы одновременно. По крайней мере об этом свидетельствует патент, недавно опубликованный в сети.
Речь в патентной документации идёт о режиме «картинка в картинке». То есть экран, к которому подключена PlayStation будет разбиваться на секции с основным и дополнительным контентом. Между ними можно будет свободно переключаться с помощью кнопки PS на контроллере.
Например, пользователь сможет играть в игру и в то же самое время смотреть её прохождение на YouTube. Блок с дополнительным контентом можно будет перемещать по экрану.
Пока неясно, появится эта возможность в грядущей PlayStation 5 или же в более поздних консолях Sony.