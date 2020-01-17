PlayStation в два раза снизила цену игровой подписки

С 17 по 31 января подписка на один месяц стоит всего 249,5 рублей (вместо обычной цены 499 рублей). Акция действует только в онлайн-магазине PlayStation Store. Кроме того, необходимо, чтобы у пользователя не было действующей подписки на момент покупки.

По истечении месяца после приобретения подписка будет автоматически продлеваться по полной стоимости. Отключить эту опцию можно в любое время.

Подписка PlayStation Plus даёт пользователям возможность бесплатно играть в определённые игры (24 в год), использовать эксклюзивные скидки, а также облачное хранилище объёмом 100 ГБ для игровых сохранений.