PlayStation выпустит механические часы к 30-летию бренда

Корпус выполнен в матово-сером цвете и имеет характерные для дизайна первой PlayStation грани. Ремешок изготовлен из резины, а на задней крышке, через которую виден механизм, использован узор, напоминающий вращающийся диск CD.

Часы продаются по цене 780 долларов. В комплект входит сертификат подлинности в виде стилизованной карты памяти PS1.