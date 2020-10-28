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Сегодня 17:35
PlayStation запустил распродажу FIFA 21, DiRT Rally 2.0 и других игр
До 12 ноября
В магазине PlayStation началась распродажа игр для PS4 со скидками до 85%. Акция продлится до 12 ноября.
Однако скидки на FIFA 21 закончатся чуть раньше — 5 ноября. FIFA 21 Champions Edition и Ultimate Edition для PS4 и PS5 сразу стоят сейчас 4199 рублей и 5249 рублей соответственно. Скидка составляет 30%.
Также на распродаже можно найти Grand Theft Auto: San Andreas и Vice City за 716 и 641 рубль соответственно.
DiRT Rally 2.0 получил скидку 72% и стоит теперь 719 рублей.
Mad Max скинул половину цены и доступен за те же 719 рублей.
Mortal Kombat XL предлагают за 1069 рублей вместо 4279 рублей.
Смотрите остальные предложения по этой ссылке.