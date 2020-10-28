PlayStation запустил распродажу FIFA 21, DiRT Rally 2.0 и других игр

Однако скидки на FIFA 21 закончатся чуть раньше — 5 ноября. FIFA 21 Champions Edition и Ultimate Edition для PS4 и PS5 сразу стоят сейчас 4199 рублей и 5249 рублей соответственно. Скидка составляет 30%.

Также на распродаже можно найти Grand Theft Auto: San Andreas и Vice City за 716 и 641 рубль соответственно.