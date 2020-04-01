Игры
Сегодня 17:22
PlayStation запустил «Весеннюю распродажу» игр
И Death Stranding, и Mortal Kombat 11
PlayStation запустил «Весеннюю распродажу» игр. В её рамках популярные тайтлы будут продаваться со скидкой до 60%. В акции участвуют и FIFA 20, и Mortal Kombat 11, и Death Stranding.
Распродажа продлится долго — с 1 по 29 апреля. Причём пройдёт она в несколько волн. В первую волну, стартующую сегодня, попала FIFA 20. Её можно купить за 1800 рублей вместо 4500 рублей.
Также со скидкой 60% продаётся Days Gone — за 1800 рублей вместо тех же 4500.
Mortal Kombat 11 на время распродажи оценена в 1500 рублей вместо 4000.
Star Wars Jedi: Fallen Order тоже получила 48-процентную скидку. Продаётся за 2299 рублей.
Нашумевшая Death Stranding теперь стоит столько же — 2299 рублей.
С остальными предложениями акции можно ознакомиться по этой ссылке.