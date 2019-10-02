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PlayStation запустила распродажу «лучших игр поколения»
Продлится до 17 октября
Официальный магазин PlayStation запустил новую распродажу, Называется она громко: «Лучшие игры поколения». Найти можно скидки и на игры серии Resident Evil, и на Call of Duty, и на Dragon Age, и на The Elder Scrolls.
Боевик Days Gone 2016 года стоит 2299 рублей вместо 4499.
Прошлогодний шутер Red Dead Redemption 2 можно купить за 1999 рублей вместо 3999.
Расширенное издание Resident Evil 2 — за 2639 рублей вместо 4399.
«Ведьмак 3: Дикая охота» в издании «Игра года» продаётся за каких-то 899 рублей вместо 2599.
Делюкс-издание Call of Duty: WWII можно купить за 2064 рубля вместо 5899!
Dragon Age: Inquisition с дополнительным контентом стоит 499 рублей вместо 1799.
И, наконец, классика The Elder Scrolls V: Skyrim — 1799 рублей вместо 3499.
Другие предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Продлится она до 17 октября.
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