PNY выпустила сверхбыструю microSD для Nintendo Switch 2 за $45 — дешевле аналогов

Речь идет о карте памяти со скоростями до 890 МБ/с на чтение и до 750 МБ/с на запись. Это в 4,4 раза быстрее обычных microSD UHS-I.

Карта построена на интерфейсе PCIe Gen3x1 и поддерживает обратную совместимость с устройствами UHS-I и UHS-II. Благодаря этому она не только уменьшает загрузки, но и потенциально ускоряет работу игр.

Цена — от $44.99 за 128 ГБ и $55.99 за 256 ГБ. Это дешевле, чем у аналогичных моделей от Samsung и SanDisk, рекомендованных для Switch 2.

Также PNY обещает защиту от влаги, падений, рентгена, перегрева, износа и ударов. Есть даже тепловой мониторинг, оптимизирующий температуру при высокой нагрузке. Карты уже доступны на PNY.com и Amazon с пожизненной гарантией.