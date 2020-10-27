По Assassin's Creed снимут сериал

Продюсерами сериала станут Джейсон Олтман и Даниэль Крейник. Пока подробностей о проекте почти нет. Неясно даже, по какой конкретной игре из серии будет сниматься сериал. Когда он выйдет, тоже непонятно.

Стоит отметить, что в 2016 году уже вышел фильм по Assassin's Creed «Кредо убийцы». Главную роль в нём исполнил Майкл Фассбендер. Сюжет строится вокруг воспоминаний Каллума Линча, который проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Фильм получил очень низкие оценки зрителей и критиков. В основу картины лёг оригинальный сценарий, не повторяющий сюжетную линию игр.