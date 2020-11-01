По Crysis могут сделать королевскую битву

В документах упоминается пять проектов: Crysis Next, Rome Next, Hunt Mobile, Crysis VR, Robinson II. К сожалению, не указано, что сейчас происходит с этими проектами: работают над ними или они остались лишь задумками.

Однако про Crysis Next в документах указано, что это королевская битва примерно на 100 человек. В игре хотели сделать визуальную кастомизацию, ввести адаптивные способности нанокостюма и сделать сражения впечатляющими с точки зрения графики.

Также СМИ напоминают, что недавно Crytek обновила торговую марку Crysis Wars. В целом, похоже на название для королевской битвы.