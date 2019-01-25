По франшизе Resident Evil снимут сериал

Американская развлекательная компания Netflix начала работу над сериалом, основанным на знаменитой серии игр Resident Evil (Обитель зла). Об этом сообщил ресурс Deadline со ссылкой на собственные источники.

Работа ведётся совместно с немецкой кинокомпанией Constantin Film, которая стоит за шестью фильмами Resident Evil. Сериал раскроет какие-то тайны о корпорации Umbrella и том, что происходит мире после того, как вирус распространился.

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки и многие подробности о сериале неизвестны. Интересно, что сами игры Resident Evil созданы Синдзи Миками под влиянием серии фильмов «Живые мертвецы» Джорджа Ромеро.