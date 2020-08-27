По игре Resident Evil снимут сериал

Из снимка также стало ясно, что сценарий написал Эндрю Дабб (Andrew Dabb), известный по сериалу «Сверхъестественное». Режиссёром стала Бронуэн Хьюз (Bronwen Hughes), прославившаяся «Ходячими мертвецами» и «Во все тяжкие».

Сериал расскажет о детях Вескер, которые приезжают в новый Раккун-Сити. Ранее сообщалось, что сюжет будет строиться вокруг корпорации «Амбрелла» и вспышке Т-вируса. В целом, в сериале покажут новую историю.

Когда состоится премьера проекта, пока неизвестно. В первом сезоне ожидают восемь серий.

Напомним, недавно на онлайн-презентации Sony была анонсирована новая часть серии игр Resident Evil.