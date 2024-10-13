Игры
Опубликовано 13 октября 2024, 09:45
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По игре The Witcher выйдет официальный детский комикс: так выглядит рисовка

Выходит 13 мая 2025 года
CD Projekt Red анонсировала интересное новое дополнение к франшизе The Witcher: коллекцию комиксов, сосредоточенная на усилиях Геральта по воспитанию Цири. Эта очаровательная серия отходит от взрослых тем, характерных для контента по «Ведьмаку».
По игре The Witcher выйдет официальный детский комикс: так выглядит рисовка
© Ferra

Иллюстрации к комиксам создает Джада Карбони, и они погружают читателей в приключения юной Цири в Каэр Морхене, крепости ведьмаков, показывая её обучение и забавные моменты, проведенные с её приемным отцом, Геральтом. В синопсисе книги подчеркивается «поддерживающая» роль близких товарищей Геральта, включая Йеннифер и Весемира.

По игре The Witcher выйдет официальный детский комикс: так выглядит рисовка

© CD Project Red / @DelReyBooks / @penguinrandom

Дата выхода — 13 мая 2025 года.

Ничего про новую игру франшизы, кстати, пока неизвестно. Но фанаты могут пока довольствоваться и таким контентом, хоть его и придется подождать.