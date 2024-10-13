По игре The Witcher выйдет официальный детский комикс: так выглядит рисовка

Иллюстрации к комиксам создает Джада Карбони, и они погружают читателей в приключения юной Цири в Каэр Морхене, крепости ведьмаков, показывая её обучение и забавные моменты, проведенные с её приемным отцом, Геральтом. В синопсисе книги подчеркивается «поддерживающая» роль близких товарищей Геральта, включая Йеннифер и Весемира.