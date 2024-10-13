По игре The Witcher выйдет официальный детский комикс: так выглядит рисовка

Опубликовано 13 октября 2024, 09:451 мин.
По игре The Witcher выйдет официальный детский комикс: так выглядит рисовкаВыходит 13 мая 2025 года
CD Projekt Red анонсировала интересное новое дополнение к франшизе The Witcher: коллекцию комиксов, сосредоточенная на усилиях Геральта по воспитанию Цири. Эта очаровательная серия отходит от взрослых тем, характерных для контента по «Ведьмаку».
Иллюстрации к комиксам создает Джада Карбони, и они погружают читателей в приключения юной Цири в Каэр Морхене, крепости ведьмаков, показывая её обучение и забавные моменты, проведенные с её приемным отцом, Геральтом. В синопсисе книги подчеркивается «поддерживающая» роль близких товарищей Геральта, включая Йеннифер и Весемира.
Дата выхода — 13 мая 2025 года.
Ничего про новую игру франшизы, кстати, пока неизвестно. Но фанаты могут пока довольствоваться и таким контентом, хоть его и придется подождать.