По «Хищнику» готовится онлайн-игра

На презентации State of Play компания Sony представила игру по вселенной «Хищника» — Predator: Hunting Grounds. Также был представлен кинематографический трейлер.

Игра позиционируется как ассиметричный сетевой шутер. Геймерам предлагается играть либо за солдатов спецотряда, либо за Хищника, охотящихся друг за другом. В трейлере показывается как спецотряд исследует южноамериканские джунгли, когда замечают Хищника среди деревьев.

Игроки получат в своё распоряжение либо оружие спецподразделений от дробовиков и пулеметов до снайперских винтовок, либо технологии и умения инопланетянина-охотника. Игра готовится студией IllFonic в сотрудничестве с Sony Interactive Entertainment и Fox.

По словам Sony, проект разработка пока еще в самом разгаре, а премьера состоится только в будущем году. Дата релиза Predator: Hunting Grounds пока не названа.