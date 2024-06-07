По Minecraft появились… наборы для вязания

Бренд Woobles известен тем, что делает вязание крючком «доступным и веселым», ранее сотрудничая с такими франшизами, как Pac-Man, Harry Potter и Peanuts.

Из других новостей по Minecraft: в честь 15-летия игры будет выпущен новый набор Lego с 12 мини-сценами, основанными на различных биомах. Кроме того, поклонники Minecraft могут ожидать выхода нового телешоу на Netflix, отличного от фильма о Minecraft, съемки которого недавно завершились.