По Minecraft появился первый Lego-набор для взрослых

Этот набор является частью расширяющейся коллекции Lego с «замысловатыми конструкторами для взрослых», в которую также входят «Великое дерево Деку» из Legend of Zelda, набор «Ретро-радио» и «TIE из Star Wars».

The Crafting Table также будет доступен в Австралии, Великобритании, ЕС, Канаде и Сингапуре.