По Minecraft появился первый Lego-набор для взрослых

Опубликовано 02 июня 2024, 08:15
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По Minecraft появился первый Lego-набор для взрослыхНа такое не жаль любых денег
В честь 15-летия Minecraft компания Lego подготовила свой первый набор для взрослых — The Crafting Table. Этот набор, состоящий из 1195 деталей, уже доступен для предварительного заказа и предназначен для фанатов в возрасте от 18 лет и старше. Стоимость набора составляет $ 89,99, а официальный релиз состоится 1 августа.
© Lego
The Crafting Table напоминает культовый верстак в игре. Он открывается, где видно детализированную диораму с 12 биомами, включая равнины и тайгу. В набор входят восемь микрофигурок, таких как Стив, Алекс, скелет, Крипер и свинья, а также пять мини-конструкторов и наклейки, связанные с игрой.
Этот набор является частью расширяющейся коллекции Lego с «замысловатыми конструкторами для взрослых», в которую также входят «Великое дерево Деку» из Legend of Zelda, набор «Ретро-радио» и «TIE из Star Wars».
The Crafting Table также будет доступен в Австралии, Великобритании, ЕС, Канаде и Сингапуре.