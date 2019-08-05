По популярному шутеру Overwatch написали кулинарную книгу

За $31,5 (около 2052 рублей). Это, правда, несколько дороже самой игры. Но, в целом, не самая высокая цена для фанатской атрибутики.

Overwatch — это не кулинарный симулятор. Поэтому все рецепты в книге Overwatch: The Official Cookbook просто тематически связаны с персонажами вселенной. Так, например, на её страницах можно встретить напиток «Полёт Валькирии» с отсылкой на костюм быстрого реагирования, созданный Ангелой Циглер.

Выйдет кулинарная книга официально 1 октября. Сейчас можно сделать предзаказ.