Победители чемпионата Fortnite остались без $200000 тыс из-за паспорта РФ

Победители чемпионата Fortnite остались без $200000 тыс из-за паспорта РФОни даже за Россию не играли
Профессиональные игроки Fortnite Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Лусико, одержавшие победу в Fortnite Champion Series Major 3, оказались в затруднительном положении с призовыми деньгами. Несмотря на победу, Epic Games до сих пор не выплатила им денежный приз в размере 200 000 долларов. Кроме того, Абдрахманов был дисквалифицирован с турнира FNCS Copenhagen Lan.
Проблема связана с тем, что после февраля 2022 года Epic Games отнесла Россию к категории «регионов с ограниченным призовым фондом». Однако Абдрахманов и его товарищ по команде, Лусико, выступали из Беларуси, страны, не входящей в список запрещенных (хотя оба имеют паспорта РФ). Putrick утверждает, что они должны иметь право на получение призов, поскольку проживают и играют в Беларуси.
Пока неясно, будет ли Epic Games выплачивать положенные призовые деньги, однако действующие санкции в отношении России позволяют предположить, что решение проблемы может быть отложено до нормализации ситуации.