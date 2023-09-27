Победители чемпионата Fortnite остались без $200000 тыс из-за паспорта РФ

Проблема связана с тем, что после февраля 2022 года Epic Games отнесла Россию к категории «регионов с ограниченным призовым фондом». Однако Абдрахманов и его товарищ по команде, Лусико, выступали из Беларуси, страны, не входящей в список запрещенных (хотя оба имеют паспорта РФ). Putrick утверждает, что они должны иметь право на получение призов, поскольку проживают и играют в Беларуси.

Пока неясно, будет ли Epic Games выплачивать положенные призовые деньги, однако действующие санкции в отношении России позволяют предположить, что решение проблемы может быть отложено до нормализации ситуации.