Почему для игр сегодня может хватить и 2К-монитора

Разрешение дисплея. На выбор устройства именно в соответствии с этим параметром ушло больше месяца. В результате автор остановился на 2К, и с видеокартой GeForce RTX 2070 Super теперь даже на самых высоких настройках в играх не бывает подтормаживаний.

Серия Curved. Имеются в виду изогнутые мониторы. Интерес вызвали у пользователя именно они.

144 Гц. Ранее у автора был монитор с частотой 75 Гц. Главной целью было почувствовать разницу в играх.

В итоге впечатления от нового монитора в 2К у пользователя оказались двоякими. С одной стороны, он признаётся, что покупкой доволен. С другой - всё же не все функции оправдали его ожидания: например, 144 Гц не настолько сильно отличается от 75 Гц, так же как и изогнутая модель от обычной. Действительно порадовали автора размер экрана, скорость. В то же время качество изображения, по его словам, значительно не изменилось.

Также автор сравнил свой 2К-монитор с 4К-монитором. В играх между ними нет никакой разницы, поэтому вряд ли есть смысл тратить больше средств на 4К. Кроме того, контента в 2К и 4К всё ещё сейчас очень мало. При этом фильмы пользователь теперь смотрит именно на 2К-мониторе, а не на телевизоре с разрешением 4К.