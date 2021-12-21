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Почему для игр сегодня может хватить и 2К-монитора

Объясняет пользователь Overclockers
На сегодняшний день, как считает пользователь Zelot, вовсе не обязательно приобретать 4К-монитор, чтобы наслаждаться играми. Наиболее оптимальным решением будет монитор с разрешением 2К. О причинах такого выбора - в материале.
Почему для игр сегодня может хватить и 2К-монитора

Автор пишет, что на замену вышедшему из строя монитору он недавно приобрёл Samsung Odyssey G5 LC32G54T. Это модель с разрешением 2К, а не 4К, к чему многие сейчас стремятся. Почему именно такое разрешение? Пользователь называет несколько причин.

  1. Стоимость. Именно этот пункт стал первым из всех, на которые автор ориентировался. Важно было потратить на монитор не так много денег, но при этом и не купить некачественный дешёвый товар. А 2К-мониторы стоят не так дорого, как 4К.
  1. Экран большого размера. Дисплей в итоге имеет диагональ 32 дюйма. А переходил автор с 24-дюймовой модели.
Почему для игр сегодня может хватить и 2К-монитора
  1. Разрешение дисплея. На выбор устройства именно в соответствии с этим параметром ушло больше месяца. В результате автор остановился на 2К, и с видеокартой GeForce RTX 2070 Super теперь даже на самых высоких настройках в играх не бывает подтормаживаний.
  1. Серия Curved. Имеются в виду изогнутые мониторы. Интерес вызвали у пользователя именно они.
  1. 144 Гц. Ранее у автора был монитор с частотой 75 Гц. Главной целью было почувствовать разницу в играх.

В итоге впечатления от нового монитора в 2К у пользователя оказались двоякими. С одной стороны, он признаётся, что покупкой доволен. С другой - всё же не все функции оправдали его ожидания: например, 144 Гц не настолько сильно отличается от 75 Гц, так же как и изогнутая модель от обычной. Действительно порадовали автора размер экрана, скорость. В то же время качество изображения, по его словам, значительно не изменилось.

Также автор сравнил свой 2К-монитор с 4К-монитором. В играх между ними нет никакой разницы, поэтому вряд ли есть смысл тратить больше средств на 4К. Кроме того, контента в 2К и 4К всё ещё сейчас очень мало. При этом фильмы пользователь теперь смотрит именно на 2К-мониторе, а не на телевизоре с разрешением 4К.

Источник: Overclockers
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