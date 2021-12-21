Почему для игр сегодня может хватить и 2К-монитора

Почему для игр сегодня может хватить и 2К-монитораОбъясняет пользователь Overclockers
Автор пишет, что на замену вышедшему из строя монитору он недавно приобрёл Samsung Odyssey G5 LC32G54T. Это модель с разрешением 2К, а не 4К, к чему многие сейчас стремятся. Почему именно такое разрешение? Пользователь называет несколько причин.
- Стоимость. Именно этот пункт стал первым из всех, на которые автор ориентировался. Важно было потратить на монитор не так много денег, но при этом и не купить некачественный дешёвый товар. А 2К-мониторы стоят не так дорого, как 4К.
- Экран большого размера. Дисплей в итоге имеет диагональ 32 дюйма. А переходил автор с 24-дюймовой модели.
- Разрешение дисплея. На выбор устройства именно в соответствии с этим параметром ушло больше месяца. В результате автор остановился на 2К, и с видеокартой GeForce RTX 2070 Super теперь даже на самых высоких настройках в играх не бывает подтормаживаний.
- Серия Curved. Имеются в виду изогнутые мониторы. Интерес вызвали у пользователя именно они.
- 144 Гц. Ранее у автора был монитор с частотой 75 Гц. Главной целью было почувствовать разницу в играх.
В итоге впечатления от нового монитора в 2К у пользователя оказались двоякими. С одной стороны, он признаётся, что покупкой доволен. С другой - всё же не все функции оправдали его ожидания: например, 144 Гц не настолько сильно отличается от 75 Гц, так же как и изогнутая модель от обычной. Действительно порадовали автора размер экрана, скорость. В то же время качество изображения, по его словам, значительно не изменилось.
Также автор сравнил свой 2К-монитор с 4К-монитором. В играх между ними нет никакой разницы, поэтому вряд ли есть смысл тратить больше средств на 4К. Кроме того, контента в 2К и 4К всё ещё сейчас очень мало. При этом фильмы пользователь теперь смотрит именно на 2К-мониторе, а не на телевизоре с разрешением 4К.