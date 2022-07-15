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Почему игра «Змейка» на телефонах Nokia стала культовой

Ей исполняется 25 лет
«Змейка» впервые появилась ​​в телефоне Nokia 6110 в 1997 году и быстро стала глобальным феноменом. Наверняка, почти каждый из нас играл в неё когда-то. Но почему же игра стала культовой?
Почему игра «Змейка» на телефонах Nokia стала культовой

На днях игре исполняется 25 лет, поэтому MailOnline опросил экспертов и узнал, почему концепция «Змейки» выдержала проверку временем.

Уильям Кокс (William Cox) из компании-разработчика видеоигр Kwalee считает, что именно разочарование, которое испытываешь, когда проигрываешь в «Змейку» делает её такой захватывающей. Хочется вернуться к игре снова и снова. Она простая и сбалансированная, поэтому мы каждый раз готовы начинать с нуля. К тому же побить собственный рекорд или рекорд вашего друга — это очень приятно.

Простота управления — очень важный критерий, определяющий популярность игры. У «Змейки» с этим всё в порядке. Как отметили эксперты: «Вы можете начать (играть — прим.) без обучения, и вы начнёте с легкого (уровня — прим.), а сложность будет постепенно увеличиваться. В результате играть может каждый — отчасти поэтому "Змейка" так любима 25 лет спустя».

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