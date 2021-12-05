Почему переиздание трилогии GTA оказалось неудачным

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Почему переиздание трилогии GTA оказалось неудачнымРазмышляет пользователь «Хабра»
На «Хабре» объяснили, какие главные недостатки имеет GTA: The Trilogy - Definitive Edition и кто виноват во всех этих недочётах.
11 ноября вышла GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Игру обновили, практически воссоздали с нуля. Также в ней появилась система чекпойнтов, колесо выбора оружия и другие новые возможности. Однако игра вышла неудачной: об этом свидетельствуют отзывы и критиков, и самих пользователей. В статье автор назвал, кто может быть виноват в этом провале.
- Подрядчик. Дело в том, что над переизданием работала студия, никак не связанная с Rockstar North, Rockstar Games, Take-Two Interactive. Это компания War Drum Studios (в августе 2020 года студия стала называться Groove Street Games). Она уже работала над переизданием 2013 года, и в результате эта игра запомнилась пользователям многочисленными багами. Скорее всего, то же самое будет с ремастером 2021 года: наверняка это готовящийся к выпуску на смартфоны порт.
- Увеличение разрешения при помощи нейросетей (апскейл нейросетями). В интернете много пишут о том, что текстуры оригинальной игры - это результат использования нейросетевого апскейлера, однако официальных доказательств этого нет. К тому же после апскейла текстуры должны были стать в два раза чётче, а не на порядок, как в Definitive Edition. Кроме того, возможно, оригинальные текстуры просто пропустили через алгоритм с автоматическим распознаванием символов, а после этого надписи были созданы с нуля. Однако, как замечает автор, подобное не обязательно могло происходить в автоматизированном режиме.
- Индийский аутсорс (передача части задач специалистам из Индии). Это можно понять по титрам в игре (там упоминается компания Technicolor). Обращаются к индийскому аутсорсу компании потому, что это дешевле. В Definitive Edition заметно, что художник не знал некоторые особенности американской культуры (на спине члена мексиканской банды - татуировка в виде африканского континента), второстепенные персонажи нарисованы грубо и некачественно, в игре есть анахронизмы (сеттинг игры - 1992 год, а бутылка вина в игре - 2010 года).
- Движок. Переиздание построено на движке Unreal Engine 4. В итоге с горы Чилиад персонажу видны все три мегаполиса, а в оригинале есть разделение этих населённых пунктов и присутствует туман. Вскоре недочёт с туманом, правда, был исправлен модераторами.
- Сама Take-Two. По мнению пользователя, именно компанию Take-Two необходимо винить в неудачном переиздании. Связано это с тем, что именно она контролировала весь процесс разработки.
Источник: Хабр