Почему переиздание трилогии GTA оказалось неудачным

11 ноября вышла GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Игру обновили, практически воссоздали с нуля. Также в ней появилась система чекпойнтов, колесо выбора оружия и другие новые возможности. Однако игра вышла неудачной: об этом свидетельствуют отзывы и критиков, и самих пользователей. В статье автор назвал, кто может быть виноват в этом провале.

Подрядчик. Дело в том, что над переизданием работала студия, никак не связанная с Rockstar North, Rockstar Games, Take-Two Interactive. Это компания War Drum Studios (в августе 2020 года студия стала называться Groove Street Games). Она уже работала над переизданием 2013 года, и в результате эта игра запомнилась пользователям многочисленными багами. Скорее всего, то же самое будет с ремастером 2021 года: наверняка это готовящийся к выпуску на смартфоны порт.

Увеличение разрешения при помощи нейросетей (апскейл нейросетями). В интернете много пишут о том, что текстуры оригинальной игры - это результат использования нейросетевого апскейлера, однако официальных доказательств этого нет. К тому же после апскейла текстуры должны были стать в два раза чётче, а не на порядок, как в Definitive Edition. Кроме того, возможно, оригинальные текстуры просто пропустили через алгоритм с автоматическим распознаванием символов, а после этого надписи были созданы с нуля. Однако, как замечает автор, подобное не обязательно могло происходить в автоматизированном режиме.