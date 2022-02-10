Почему СМИ лгут вам о "невинном" школьнике-любителе Minecraft, которого приговорили к пяти годам колонии в РФ

Все началось в 2020 году, когда троих подростков задержали после того, как они наклеили на офис отдела УФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого также осудили за террористическую деятельность.

Позже в переписке подростков нашли «планы взорвать ФСБ» в компьютерной игре Minecraft. По данным NGS24, они якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ. По итогу Никиту Уварова приговорили к 5 годам колонии и штрафу в 30 тыс рублей, а двух его друзей к условным срокам, поскольку они содействовали следствию, как утверждает адвокат Павел Чиков.

В действительности же стоит учитывать тот факт, что Уваров обвинялся в “Прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности” (статья 205.3 УК РФ) На это обратил внимание журналист издания "Эксперт" Петр Скоробогатый на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что истинная причина приговора в деле о действиях подростка - в “использовании и хранении взрывчатых веществ".