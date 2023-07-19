Почему стики этого геймпада для Xbox никогда не выйдут из строя

GameSir G7 SE - это обновленная версия контроллера G7, выпущенного в начале этого года. Это проводной геймпад, предназначенный только для Xbox Series X/S и ПК, с разъемом USB-C и программируемыми задними кнопками. Примечательным дополнением к G7 SE является наличие датчиков на основе эффекта Холла в стиках и «бамперах», а также блокировочных переключателей для задних кнопок, предотвращающих случайное нажатие.