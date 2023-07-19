Почему стики этого геймпада для Xbox никогда не выйдут из строя

Почему стики этого геймпада для Xbox никогда не выйдут из строяПотому что «эффект Холла»
Сторонние производители аксессуаров стремятся решить проблему дрейфа стиков, которая характерна для многих геймпадов. Так, такие компании, как 8BitDo и GuliKit, предложили альтернативные варианты с датчиками на основе эффекта Холла, не вызывающими дрейфа. Последняя новинка - GameSir G7 SE, первый лицензированный контроллер Xbox, оснащенный такими стиками.
GameSir G7 SE - это обновленная версия контроллера G7, выпущенного в начале этого года. Это проводной геймпад, предназначенный только для Xbox Series X/S и ПК, с разъемом USB-C и программируемыми задними кнопками. Примечательным дополнением к G7 SE является наличие датчиков на основе эффекта Холла в стиках и «бамперах», а также блокировочных переключателей для задних кнопок, предотвращающих случайное нажатие.
Геймпады сторонних производителей, такие как G7 SE, являются достойной альтернативой до тех пор, пока производители консолей не внедрят датчики эффекта Холла в свои стандартные модели.
Цена G7 SE с защитой от дрейфа составляет 49,99 долларов.