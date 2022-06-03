Почему в GTA и других игровых локациях нет персонажей-детей

В новом исследовании автор рассматривал, как дети были представлены в более чем 500 коммерчески успешных и получивших признание критиков видеоиграх, опубликованных в период с 2009 по 2019 год. Среди них были игры, предназначенные как для взрослых, так и для детей.

В 331 игре из 506 вообще не было детских персонажей. В остальных тайтлах, менее половины из детей были значимыми персонажами.

Исследователь пояснил, что то, как детей репрезентуют в средствах массовой информации, является отражением морали общества в целом. Это объясняет отсутствие детских персонажей в спорных играх с открытым миром, таких как серия Grand Theft Auto (GTA). Ведь в них игрокам нужно угонять машины, стрелять в людей и убегать от полиции.

Впрочем, дети отсутствовали и в играх, которые не были жестокими, например в большинстве спортивных и гоночных игр. Учёный считает, что во многих из этих игр прогресс игрока представляет собой как бы подъём по карьерной лестнице. А дети исключены из мира труда. Также исследователь обнаружил, что если в играх и были дети-персонажи, то в основном мальчики, а не девочки, и белокожие, а не тёмнокожие.