Почему в GTA нет пригородов и при чем тут Годзилла

Первая причина - это масштаб. Пригороды, как правило, имеют более мелкие, повторяющиеся элементы по сравнению с большими городами, что может сделать их визуально менее интересными. Кроме того, большие объекты в окружении, такие как небоскребы, предоставляют возможности для вертикального перемещения и навыков, например, супергероя, которые сложнее получить в пригороде (достаточно вспомнить Человека-Паука).

Еще одна причина - воспринимаемая безымянность. Карли Кокурек, профессор игрового дизайна в Иллинойском технологическом институте, говорит, что пригороды часто воспринимаются как скучные и лишенные драматизма и интриги, которые делают игры с открытым миром интересными. В результате им отводится роль стартовых или переходных точек для персонажей, а не основного сеттинга.

Дон Даглоу, пионер жанра MMORPG, привел пример: «Годзилла никогда не нападал на небольшой пригород на железнодорожной ветке к северу от Токио. Зачем ему тратить время там, когда в центре города есть столько всего интересного?»

Как бы то ни было, будут ли пригороды использоваться в играх с открытым миром, зависит от напрямую разработчиков.