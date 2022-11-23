Почти половина населения Земли: сколько всего геймеров будет к концу 2022 года

Также число людей, играющих в игры по всему миру, в этом году увеличилось на 4,6% в сравнении с прошлым. За это можно сказать “спасибо” пандемии и локдаунам, много людей не только впервые опробовали игры, но и со временем к ним вернулись. Пандемия также привела к огромному скачку доходов от игр - рост с 2020 по 2022 год составил на 43 млрд долларов больше, чем ранее прогнозировали в Newzoo.

В отличие от количества игроков, этот показатель не сохранился: 184 млрд долларов на 4,3% ниже показателей прошлого года (это, кстати, первое снижение за последние 15 лет). Тем не менее, важно отметить, что игровой сфере все же удалось пережить экономические потрясения 2022 года лучше, чем многим другим отраслям.