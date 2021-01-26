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Почти все части Assassin's Creed продаются с большими скидками
В Steam
В Steam началась распродажа, посвящённая серии игр Assassin's Creed. Скидки достигают 85%.
Распродажа продлится до 1 февраля. Steam предлагает с 75-процентной скидкой купить Assassin's Creed Odyssey в стандартном издании. Игра стоит теперь 749 рублей вместо 2499. Самая последняя часть — Valhalla — к сожалению, в акции не участвует.
Если в эпоху викингов окунуться пока не удастся, то можно скачать Assassin’s Creed Chronicles: Russia. События игры разворачиваются в 1918 году в послереволюционной России. Стоит она 125 рублей.
Помимо этого, на распродаже, конечно же, можно купить со скидкой Assassin's Creed Origins — за 499 рублей вместо 2499.
Все остальные предложения доступны по этой ссылке.