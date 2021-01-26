Почти все части Assassin's Creed продаются с большими скидками

Если в эпоху викингов окунуться пока не удастся, то можно скачать Assassin’s Creed Chronicles: Russia. События игры разворачиваются в 1918 году в послереволюционной России. Стоит она 125 рублей.

Помимо этого, на распродаже, конечно же, можно купить со скидкой Assassin's Creed Origins — за 499 рублей вместо 2499.