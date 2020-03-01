Подписка PlayStation Plus подешевеет в России

Согласно сведениям в рассылке Sony для пользователей сервиса, стоимость подписки изменится с 1 мая. PlayStation Plus на три месяца будет стоить 1399 рублей вместо 1599, а на год — 3299 рублей вместо 3899. Подорожает только месячный тариф — вместо 499 рублей он составит 529.

В последний раз стоимость подписки меняли в 2017 году. Тогда все тарифы прибавили в цене. Сейчас Sony утверждает, что изменения связаны с «рыночными условиями».

Напомним, PlayStation Plus даёт пользователям возможность без дополнительной оплаты играть в определённые игры — каждый месяц одна бесплатная, использовать эксклюзивные скидки, а также облачное хранилище объёмом 100 ГБ для игровых сохранений.