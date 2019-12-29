Подписка Xbox серьёзно подешевела

Распродажу устроила сеть игровых магазинов GamePark. Подписка Ultimate включает в себя: Xbox Game Pass для консолей, Xbox Game Pass для компьютеров и золотой статус Xbox Live Gold. Последний позволяет получить доступ к более чем 100 играм для консолей и ПК. Кроме того, подписчики могут пользоваться эксклюзивными предложениями и скидками.

До 1 января Xbox Game Pass Ultimate стоит 1616 рублей вместо 2694. Чтобы активировать подписку, нужно забрать код, доступный в течение одной минуты после оплаты, в личном кабинете сайта GamePark.