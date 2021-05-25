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Подписки на игры Xbox продаются со скидками в России
На AliExpress
На AliExpress со скидками распродают подписки Xbox Game Pass. Они дают пользователям доступ к каталогу из более чем 100 качественных игр.
Подписка Xbox Game Pass на 3 месяца для консоли стоит около 1600 рублей. Чтобы получить скидку, нужно ввести промокод «OTPUSK100» в корзине. Xbox Game Pass для ПК на три месяца продаётся примерно по такой же цене.
Также в распродаже участвует Xbox LIVE: GOLD на 12 месяцев. Для её покупки следует применить промокод «OTPUSK300».
Помимо этого, со скидками предлагаются аксессуары для Xbox, в том числе контроллеры. Их цена снизилась на 455 рублей. Все предложения акции AliExpress доступны для просмотра на этой странице.