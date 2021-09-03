Подписку PlayStation Plus продают всего за 49 рублей на месяц

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Сегодня в 16:13
Подписку PlayStation Plus продают всего за 49 рублей на месяцВместо 529 рублей
На официальном сайте Sony стартовала отличная акция для обладателей консолей PlayStation. Можно заполучить подписку PlayStation Plus на один месяц за каких-то 49 рублей вместо 529.
Акция действует с 3 сентября 2021 года по 9 сентября 2021 года. Отменить подписку можно в любой момент. Чтобы получить её, перейдите по этой ссылке. Предложение недоступно для пользователей, которые уже являются подписчиками.
PlayStation Plus даёт доступ к играм месяца. Каждый месяц можно пополнять свою игровую коллекцию двумя играми для PS4. Также доступна игра по сети, которая позволяет вести кампании вместе с друзьями и соревноваться в сетевых турнирах. Кроме того, для подписчиков действуют эксклюзивные скидки.