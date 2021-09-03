Подписку PlayStation Plus продают всего за 49 рублей на месяц

Акция действует с 3 сентября 2021 года по 9 сентября 2021 года. Отменить подписку можно в любой момент. Чтобы получить её, перейдите по этой ссылке. Предложение недоступно для пользователей, которые уже являются подписчиками.

PlayStation Plus даёт доступ к играм месяца. Каждый месяц можно пополнять свою игровую коллекцию двумя играми для PS4. Также доступна игра по сети, которая позволяет вести кампании вместе с друзьями и соревноваться в сетевых турнирах. Кроме того, для подписчиков действуют эксклюзивные скидки.