Игры
Опубликовано 04 апреля 2026, 16:48
1 мин.

Подразделение PlayStation купила ИИ-стартап, превращающий фото в 3D-изображения

Видео за основу тоже можно использовать
Подразделение Sony, отвечающее за приставки PlayStation, приобрело небольшую британскую «контору» Cinemersive Labs. Этот стартап разрабатывает ИИ-технологии, что превращают фотографии и видео в объёмные 3D-сцены.
© Sony

Команда Cinemersive Labs войдёт в исследовательское подразделение Sony — Visual Computing Group. Специалисты этой группы занимаются графическими технологиями для игр: рендерингом, сжатием видео и генеративными ИИ-моделями.

Sony планирует применить наработки стартапа в играх. В заявлении компании говорится, что технологии машинного обучения помогут «улучшить качество картинки, сделать рендеринг более эффективным и добиться более высокой чёткости изображения для игроков».

Насколько удачно у них получится, узнаем, видимо, с релизом PS6

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#SONY
,
#PlayStation Now
,
#игры